與陸政經緊張 美艦穿越台灣海峽 08:212019/07/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦7月23日在南海參加實戰演習的畫面。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正值華府與北京關係高度緊張之際，美國軍方周三說，派了一艘軍艦穿越台灣海峽，而這很可能激怒中方。 美中貿易戰未解，美艦在南海持續行使自由航行權，加上軍售台灣，都使中美緊張持續升高。而北京周三警告，要是台灣有任何邁向獨立的舉動，中方將準備開戰，同時它也譴責華府軍售台灣，破壞全球穩定。 據路透25日報導，美方穿越台海的是「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦。 (中時電子報) #美國 #中國 #台灣 #南海 #軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 波灣緊張 航運保險費飆漲10倍 21:432019/07/21 財經 波灣緊張升溫 航運保險漲10倍 04:102019/07/22 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：中東緊張升高，油價漲逾1％ 10:002019/07/23 財經 貿易緊張 IMF下調全球經濟展望 22:252019/07/23 財經 工商社論》日本參議院選舉後的區域政經情勢觀察 04:102019/07/24 財經要聞 中俄軍事聯手初體驗 亞太緊張遽增 08:522019/07/24 軍事 《國際油價》中東緊張局勢加劇，推升周二國際原油期貨續揚 09:432019/07/24 財經 小英論文失蹤？母校：可在這查閱 09:522019/07/24 國際 波灣情勢緊張 油價驚驚漲 04:102019/07/25 投資理財 軍事熱門新聞 陸新15式輕坦克 穿甲彈號稱對付台版M1A2T - 軍事 殲20將有新隱形衣 陸新技術要超越美F22,F35 - 軍事 阿根廷選擇韓國FA-50戰機 - 軍事 獨行俠服役30年只是上校？ 美國海軍：有可能 - 軍事 與陸政經緊張 美艦穿越台灣海峽 - 海軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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