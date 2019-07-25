正值華府與北京關係高度緊張之際，美國軍方周三說，派了一艘軍艦穿越台灣海峽，而這很可能激怒中方。

美中貿易戰未解，美艦在南海持續行使自由航行權，加上軍售台灣，都使中美緊張持續升高。而北京周三警告，要是台灣有任何邁向獨立的舉動，中方將準備開戰，同時它也譴責華府軍售台灣，破壞全球穩定。

據路透25日報導，美方穿越台海的是「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦。

(中時電子報)