快艇25日替新加盟的里歐納德和保羅喬治舉辦記者會，向來低調的里歐納德，這次竟然難得公開嗆聲，「從過去幾季來看，僅從籃球角度的話，快艇一直在洛杉磯，是比湖人更好的球隊，如果我們贏得了總冠軍，卻沒媒體報導，我沒意見！」

里歐納德更清楚說明自己選擇快艇主因，「如今許多媒體與博客出現，很多NBA事情都被大眾得知或編造謠傳，很多人都在討論，里歐納德到底在做什麼？所以對我來說，擁有相互坦誠的信任相當重要，這將建立我們之間很棒的關係。」

「我想快艇管理階層信守承諾，沒有走漏任何風聲，正如我所說的，他們擁有我想要的教練、想贏球的老闆、出色的管理階層，加盟快艇是不錯的決定，」里歐納德說，「新球季我將完全恢復，目前我的傷害嚴重程度僅列在每日觀察。」

至於跟雷霆提出交易申請，才順利跳槽家鄉球隊快艇的保羅喬治，則是堅持球員擁有決定自己未來的權利，「我跟雷霆高層面對面談判，雖在那裡擁有不錯的兩年，但對於我們雙方來說，是時候該分開了，這是我們雙方做出的共同決定。」

「我不認為這有什麼不妥，如果雙方想法一致，我認為這個決定應該是雙方和平做出，讓球員和球隊最終都能得到不錯的發展，只要雙方都對彼此尊重，這就沒有不妥。」這番說法令人不禁懷疑喬治過去兩年稱讚雷霆說詞都是謊言！

(中時電子報)