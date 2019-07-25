位在海拔2374公尺山區的關原加油站，是台灣最高的加油站，預計下月6日要暫時停業，進行硬體設備改建升級，預計年底再次開張。（中油提供）

位在海拔2374公尺山區的關原加油站，是台灣最高的加油站，營業至今超過30年，預計下月6日要暫時停業，進行硬體設備改建升級，工期5個月，預計年底再次開張，中油公司油銷事業部東區營業處副處長許博彬呼籲用路人，距離關原最近的加油站還有35公里，務必加滿油再上山。

關原加油站位在中橫公路117公里處，自1987年開始營運至今沒有休過假，許博彬表示，這次改建是基於安全性、環境舒適度，其中現有管線是老舊鋼管，接縫處用螺絲固定，容易產生空係造成漏油疑慮，新埋設的管線改用較先進鋼管，是一體成型、沒有接縫的管線，其他施工內容包括油槽內襯包覆、管線汰換、沉油泵式加油機更新、地坪施工、室內部分裝修等，工期90個工作天。

施工期間加油站依法不得有銷售油品等行為，許博彬表示，已協調鄰近的合歡派出所，提供緊急用鋁製標準空聽，提供公務、救護緊急用油，但不提供遊客使用，遊客可於太魯閣站、梨山站、南山站或清境站加油，最近35公里，最遠也要77公里。

這間隱身在深山的加油站，是不賺錢的，甚至幾度因營運不佳面臨關站命運，中油最終秉持服務及回饋前提下，持續維持全年無休服務，許博彬說，每天發油量約1千公升，光是運輸成本和人事費用，根本賺不到錢，施工期間站內2名員工調派山下支援，站長則留守站內監督施工進度。

(中時 )