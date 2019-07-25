王瞳昔日與男友艾成工作、生活形影不離。（取材臉書）

王瞳與劇中搭檔馬俊麟互動多。（取材臉書）

王瞳近來屢被爆料傳介入《大時代》同劇演員馬俊麟婚姻，艾成昨受訪時也坦言兩人情轉淡，被解讀是默認8年戀情斷。連日來有苦難言、承受外界不少質疑的王瞳，25日一早在臉書首度對此發文表露心情，「我知道最近讓大家擔心了⋯有很多想說的話無法量化成文字，我想就濃縮成⋯謝謝和對不起吧！」，文末她並附上之前與艾成牽著朋友小孩的背影合照寫著「最後要謝謝艾成」。

王瞳臉書全文：

我知道最近讓大家擔心了⋯有很多想說的話無法量化成文字，我想就濃縮成⋯謝謝和對不起吧！

人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心⋯⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯

我只知道我們真的很軟弱⋯今天的信心不夠明天用⋯沒有一個人是完美的，但必須要在每次臨到的環境中學習、然後長大！不能總是當個吃奶的孩子呀⋯⋯對吧？

謝謝每一個愛我們的人⋯你們的支持與鼓勵真的就像雨後太陽般溫暖。淚水因著陽光折射而閃耀著⋯對不起被風波波及到的人⋯我的確有許多可以修正改進的地方，我也會藉此將其化為動力在事業上衝刺

也希望大家可以高抬貴手與貴口，給予當事者一些空間跟餘地

更加謝謝鳳凰藝能、民視長官、企宣部的包容與信任，謝謝珮華姐和大時代的幕前幕後夥伴們⋯也謝謝我辛苦的父母⋯還有家人教會朋友們～最後要謝謝艾成

(中時 )