PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪「拚外交」，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄；立委黃國昌開記者會揭發此事，國人譁然。「太陽花學運」領袖林飛帆空降民進黨副秘書長，薪資、立場引各界關注，網友也質疑，好發議論的他，這次怎不發表意見？

網友在PTT論壇發文《林飛帆怎不對走私菸發表意見？》表示：「林飛帆照理來說應該是最討厭這次利用職權做出不法行為的官員，他怎麼不出來譴責一下？可以把一切都怪在黨國餘孽上，再順便感謝黃國昌幫忙打擊不法行為。怎麼突然人消失不說話啦？？？」

網友直言：「人家很忙，何時可以當秘書長」、「人家很忙，忙著防止中國紅色勢力入侵」。

其他人也紛紛回應：「他在打韓，沒空」、「以前是裝睡，現在有職位了更不會動主子」、「我們繼續檢討爬樹」、「九萬，夠了」、「出不出來都是領9萬，有差嗎？」「言必自稱人民的非凡公子正在等第一筆薪水沒空啦！」「你以為到處有老闆一個月給你9萬嗎」、「忙著監督柯文哲是不是又說了什麼惡毒的話」、「館長也是靜悄悄」。

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(中時電子報)