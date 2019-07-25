美國軍方主動證實，美軍神盾級飛彈巡洋艦安提坦號〈USS CG 54 〉繼去年10月通過台灣海峽後，週三〈24日〉又再度悄悄的行經台海。國防部今（25）日表示，美軍作戰艦一艘自我國西南海域由南向北航經臺灣海峽。國防部指出，美艦經臺灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。

(中時電子報)