新北勞工局員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 09:062019/07/25 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北勞工局員工持刀砍副局長 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市勞工局就服處女員工，25日上午到新北市府勞工局辦公室，涉嫌持西瓜刀攻擊副局長吳仁煜，勞工局員工見她亮出刀，上前向她勸說，她才放下西瓜刀，幸無人受傷，警方獲報已介入追查，詳細事發原因待警方進一步釐清。 吳仁煜曾任就服處長，疑是該員工認為吳針對他的業務，也曾向勞工局投訴，但勞工局調查都查無此事，勞工局也介入輔導，本以為吳調任勞工局後，雙方誤會能夠解開，不料該名員工仍解不開心結。 新北市勞工局長陳瑞嘉表示，該名員工過去長期都接受員工協助機制輔導，因涉刑事案件，已交由警方處理。 (中時 ) #員工 #勞工局 #警方 #局長 #西瓜刀 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕叛將「帶槍」投靠！台積電狠祭2大殺招保命 00:022019/07/21 財經 代領錢引衝突 少年鬥毆西瓜刀砍傷人 11:342019/07/21 社會 警狂奔救吐血狗 一個舉動逼哭萬人 20:192019/07/21 生活 顏旺盛接任雲林縣警局長 14:182019/07/22 社會 將毒品趕出社區 警第2波強執法 16:372019/07/22 社會 卸、新任交接 嘉市警察局長張樹德接任 16:252019/07/22 社會 台中購物節抽獎好禮再加碼！藝文界加碼百萬藝術品 19:152019/07/22 財經 邱國正任國安局長 曾助蔡英文推動年改 14:302019/07/24 政治 少女不爽碎念 持西瓜刀砍母成重傷 15:122019/07/24 社會 疑抗拒打工 少女持西瓜刀砍母親2刀 深可見骨 20:172019/07/24 社會 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 新北勞工局員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 私菸案 華航黃姓員工移送北檢複訊 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 蘇澳救護車遭撞 病患不治3救護員傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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