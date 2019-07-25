新北市勞工局就服處女員工，25日上午到新北市府勞工局辦公室，涉嫌持西瓜刀攻擊副局長吳仁煜，勞工局員工見她亮出刀，上前向她勸說，她才放下西瓜刀，幸無人受傷，警方獲報已介入追查，詳細事發原因待警方進一步釐清。

吳仁煜曾任就服處長，疑是該員工認為吳針對他的業務，也曾向勞工局投訴，但勞工局調查都查無此事，勞工局也介入輔導，本以為吳調任勞工局後，雙方誤會能夠解開，不料該名員工仍解不開心結。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，該名員工過去長期都接受員工協助機制輔導，因涉刑事案件，已交由警方處理。

(中時 )