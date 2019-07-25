總統蔡英文外交出訪回國卻爆出驚天大案，國安特勤夾帶9800條私菸，案情越滾越大。時代力量立委黃國昌續爆五輛貨車是總統府而非國安局的車輛。國民黨草協聯盟發起人李正皓酸，總統府凹的真難看，事實證明了，私菸沒有上總統的飛機，但有上總統的車，這樣有比較好嗎？至於拿馬英九出來護航就更好笑了!

檢調偵辦國安特勤利用蔡英文總統出訪夾帶免稅菸案，發現國安局少校吳宗憲、張恒嘉在蔡出訪前2周就開放登記下訂，據悉，因訂單爆量，一再追加，吳在總統出訪前夕還在「加班」處理訂單；這9800條菸原計畫運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」。總統永和官邸儼然淪為「菸品發貨中心」。

國民黨草協聯盟發起人李正皓酸，「總統府凹的真難看，事實證明了，私菸沒有上總統的飛機，但有上總統的車，這樣有比較好嗎?我真的是分不清總統專機成為私菸專機比較難堪，還是總統專車變私菸專車比較難堪？一樣丟臉。」

李正皓說，想想那畫面，總統出訪回國，一路上車隊都享有綠燈交管，所有十字路口的用路人在烈日下禮讓的不是總統、所有交警與維安人員武裝護送的不是總統，而是一車又一車的私菸，還有比這更目無法紀的事嗎？還有比這更難堪的事嗎？

卸責三部曲！ 私菸案推前朝、華航 DPP自保？

至於拿馬英九出來護航就更好笑了，李正皓說「抓走私要人、贓俱獲才算，這次走私菸要人有人，要贓有贓，請問馬英九時期有什麼？就憑一個不知道來源是什麼的資料就想指控馬英九？」至於蔡英文，事發至今神隱，不是臉書回應就是發言人回應，當總統專車成為走私專車是事實後，難道蔡英文都不用以三軍統帥的身分出來道歉嗎？

(中時電子報)