左圖為準颱風百合路徑；右圖為今天下午降雨分布。(氣象局)

目前熱帶性低氣壓在日本南方海面向北移動，據氣象局最新資料顯示，最快今天發展成第6號颱風「百合」，週末日本本州南部有受到侵襲的機率，對台灣不影響。氣象專家吳德榮說，今天水氣略減，午後雷雨主要在山區、擴及鄰近平地，北台灣局部地區也會受影響。明天至下周一(26日~29日)盛行偏南至西南風，各地午後對流旺盛，有「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮指出，「百合」颱風將成為7月的第3個颱風，比7月平均值4.1個還少；1至7月以來，颱風生成總數共6個，與氣候平均總數8.7個比起來還是偏少。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至下周一(26日至29日)，這4天仍然盛行偏南至西南風，太平洋高壓稍減弱，水氣變多，全台各地白天晴時多雲，午後對流旺盛，且影響範圍較大，可能有「劇烈天氣」發生。下周二、三(30、31日) 各地為晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地。

【氣象】持續受太平洋高壓影響 各地上午多雲到晴

(中時電子報)