洪孟楷在臉書貼出十一件事，轟綠營弊案還要消費馬英九多久？（擷取自洪孟楷臉書）

國安特勤人員走私9800條免稅菸品，引發各界譁然！總統府昨首度針對此案開記者會，總統府發言人丁允恭報告調查進度表示，總統上任之前，相關的行程就已經有類似的行為。對此，國民黨發言人洪孟楷怒轟「綠營弊案還要消費馬維拉多久？」網友則諷刺表示「好不容易看到突破點了 當然要正面積極 不然上一個記者會跟小學生報告一樣」。

針對特勤人員走私菸品一事，總統府發言人丁允恭昨表示，相關人員藉著出訪之便，超量購買免稅菸品，初步了解及各方訊息，過去就形成一個長年的陋習，讓部分人員缺乏這樣違法性的認知，針對出訪每次細節要再進一步調查、釐清，但確實過去就有這樣情況。

洪孟楷在臉書表示，民進黨政府已上任三年多，但遇到事情總習慣一推二五六，最好是把前朝的馬英九政府來當救援投手，營造天下烏鴉一般黑的假象。他指出，從雄三誤射、普悠瑪事件到最近的國安局走私香菸也不放過，如果都要這樣比，那不就承認自己做得比馬政府時期還爛？「而現實世界李維拉（Mariano Rivera）已經全票入選美國職棒名人堂，綠營到底還要消費馬維拉到什麼時候？」

洪孟楷指出，從民進黨政府上任以來，無論是人事出包、軍紀敗壞、或是觀光客數量減少，都扯到馬英九頭上。彷彿綠營還在在野一樣，忘記民進黨已經行政立法完全執政，當然應該完全負責。所以他羅列洋洋灑灑十一條，就是提醒民進黨政府，完全執政了三年多，能不能有點肩膀，不要再出包弊案還要拖馬維拉救援？

這次國安香菸走私案，9800條菸品更是超越過去馬政府幾次出訪總和的紀錄。洪孟楷說要比好不比壞，如果連走私都比馬政府時來的精進，那麼只能說過去三年多民進黨政府的螺絲鬆到無極限。這樣的共犯結構，接下來就是看檢調能不能突破，把貪國家便宜的一大串肉粽給揪出。

網友則紛紛表示「都三年多了，還要出來救援」、「好不容易看到突破點了 當然要正面積極 不然上一個記者會跟小學生報告一樣」、「牽拖馬總統是預料中的，不驚訝！没有馬總統，不知如何過日子了？在他們心中馬總統是他們的救世主？」、「綠色就是爛到爆，自己都不反省，所有錯都是別人的錯？從來不知道什麼叫做承擔，什麼叫作責任」、「這次9800條香菸人贓俱獲，就針對這件事情偵辦好嗎，蔡英文應該要負全責，還牽拖到前朝，真得很沒擔當」、「沒有馬英九，民進黨大概就活不下去了」。

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(中時電子報)