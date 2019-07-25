高雄市長韓國瑜（前排左二）25日上午走訪茂林區紫蝶幽谷，體驗生態之美。

韓國瑜夜宿茂林 承諾年底設「文創區」

高雄市長韓國瑜24日晚間夜宿茂林，他25日上午走訪紫蝶幽谷，他說，建議茂林區長宋能正與當地議員能多宣傳觀光產業，在雙管齊下之下，對茂林的觀光、農產品的銷售、經濟的改善，各方面會愈來愈好。

韓國瑜今早與宋能正、魯凱族婦女董桂蘭等人體驗做傳統美食「吉拿富」，這是一種以小米為主食材的原住民傳統美食，通常只在年祭、族人結婚或豐收慶典才做。韓國瑜第一次做，自嘲包得好醜。

韓國瑜隨後到紫蝶幽谷走訪，體驗生態之美，隨後他與當地民眾進行早餐會。會後他說，感覺茂林區的空氣品質好、食物很新鮮、人很熱情，可惜的是，茂林的優點在外宣導不夠。

他建議區長與當地議員，能夠把這裡的優點盡量告訴外面，將原住民文創、藝術拉出去，在市區要有一個專門的地點，讓觀光客看得到、吃得到、玩得到。在雙管齊下，對茂林的觀光、農產品的銷售、經濟的改善，各方面會愈來愈好。

(旺報 )