私菸風暴後，前陳水扁辦公室主任陳淞山直言，隨著案情越滾越大，將會重創民進黨和總統蔡英文2020選情。

國安局人員趁蔡英文出訪挾帶大批免稅菸入境，風暴持續擴大！對此，陳淞山在《美麗島電子報》發表文章表示，不管此案的檢舉與曝光的背後真相究竟如何？是否只是涉及國安單位的內部人事鬥爭或華航高層及其子公司的人事布局爭議？但最終都會牽扯到蔡英文的政治威望以及民進黨執政團隊的政治形象。尤其離總統大選剩下不到半年的情況下，私菸醜聞的爆發，不僅對蔡英文的選情雪上加霜，甚至打亂蔡英文想藉抗中牌來打2020的鋪陳，危及其連任之路。

陳淞山更表示，蔡英文萬萬想不到，她努力拚外交的成果，就這樣被一件私菸案徹底抹滅掉，這已經不是蔡英文震怒就可以解決的事。如何趕緊整頓國安局的紀律問題，並撥亂反正，才是蔡英文重振政府士氣與威信並挽救民心的重要關鍵，如果任由這把火延燒，那麼最後延燒的結果，就是蔡英文無法連任而下台負責了！

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(中時電子報)