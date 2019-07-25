京東集團CEO劉強東去年在美國捲入涉嫌性侵女大生事件，雖然最後沒被起訴，但形象也受到衝擊，近日美國警方公布最終149頁的調查報告，包括影片、訊問音檔等證據全曝光，顯示是女方主動邀他去自己公寓的。

報告中劉強東透露，女大生主動邀他去新搬的公寓看看，到了房間後，女方建議他去洗個澡，之後也跟著進來，並主動幫他清洗，兩人洗完鴛鴦浴後，就到床上了，接著自然而然發生性關係，劉強東更強調「她從來沒有表現出強烈的拒絕」，還說實際上她很享受。

而完事後兩人還一起睡了幾小時，劉強東醒來時看到女方在玩手機，大約20分鐘後，警察就來了，女方當時還跟他說「整件事是可怕的誤會」，後來這名女大生就控告遭性侵，不過警方在調查後，發現證據嚴重不足，加上幫劉強東開車司機透露，當時從後照鏡看到兩人激吻、撫摸對方，整段車程沒聽到女方說NO或求救，最後檢察官決定不以性侵罪起訴。

(中時電子報)