華航董事長謝世謙。(資料照片/中央社)

華航內鬥浮檯面 「綠權貴」遭點名護航走私菸？

私菸案火燒到華航高層，危機似乎愈處理愈糟。整理華航危機處理模式，第一天是火速切割，為護主胡說八道，被轟爆後只能噤聲，避免愈講愈糟，如今進入新一波「帶風向」階段，企圖影響輿論，有沒有效不知道，但危機處理能力顯然不及格。

華航此次捲進私菸案，對外發言系統不只失能、失靈，甚至提油救火。據了解，是華航董事長謝世謙上任後，把對外關係重心放在府院黨及國會，派重兵進駐同時，對外溝通策略「能多低調就多低調、最好都不要發言」，埋下此次禍根。

內部人士透露，或許是謝世謙知道府院關係不如前董座何煖軒，也或許是資深副總羅雅美的綠營關係比較好，所以在這塊「下足功夫」，所以也不難理解，為何對於超購菸品使命必達，甚至「以客為尊」到寧踩違法紅線，也要送貨到（總統）府。

私菸案爆發第一時間，華航第一時間目標清楚，就是幫高層脫罪，於是講出「專機銷售亦比照一般正常班機，全面開放網路、App行前預購」的瞞天大謊，強調「媒體報導華航高層協助預訂與事實不符」，就是要幫高層撇得一乾二淨。

這份說明被踢爆都在說謊，因為網路上根本買不到免稅菸。最有趣的是，華航負責對外發言的窗口，有多位主管就是從空品部調來，對免稅品訂購瞭若指掌，但卻還是願意胡說八道，這無疑是提油救火，惹惱所有人，猛打自己嘴巴。

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說謊被拆穿後，華航進入噤聲階段，乾脆不說話。於是乎，不管外界怎麼問，不是沒有回應，就是以「配合調查」跳針式回答，免得又把事情弄糟。

噤聲兩天後，華航主動出擊，此時開始帶風向，不斷放出「專機實際的規畫都是由相關部門來討論，像免稅商品開放網購等，並不是資深副總及董事長會關心的事，這些都是由相關部門處理」，展現護主心切同時，也暗示將由空品部一肩扛起。

或許是剛學會帶風向，不太上手，這類企圖為高層脫罪的說詞，馬上就被拆穿，反而坐實了要空品部扛責的高層規劃。於是乎，昨晚馬上傳出，華航開出的懲處名單，層級最高只有到空品部副總邱彰信，不到24小時就印證，儼然是排練好的。

危機處理專家直言，這種「先扯謊、又跳針、再帶風向」的作法，證明華航危機處理不只瞎爆，能力根本就是零分，不只沒辦法止血，如今更血流成河，「與其如此，閉嘴可能比較好」，但最無法原諒的是，滿口謊言，誠信蕩然無存。

(中時 )