台中市政府加強推動水環境改善工程，預計投入約5.7億元設置水質淨化場及周邊水域環境營造，在汙水下水道用戶接管尚未完成之前可提早改善旱溪排水水質。水利局長范世億特前往旱溪排水水環境改善計畫工區視察，要求將上游國光橋旁及下游水利園區水質淨化場處理成效最佳化；預計完工後每日可處理晴天生活汙水量2.9萬噸，大幅提升水質並降低異味。

范世億表示，經他現場視察除指示應加速工程進度外，也具體要求設計公司對於操作維護程序進一步檢討精進，預計完工後每日可處理相當於接近4萬戶家庭每天所產生的生活汙水，讓旱溪排水水域環境再進化。

水利局說，旱溪排水積善橋下游至中投公路水利園區，位於南區及大里區交界，原為當地人的運動散步之處，未規畫前，大里區民眾只能從積善橋或中投公路橋通往對岸，相當的不方便；且因園區腹地廣大並有部分區域密林叢生，無法凸顯地方特色及吸引民眾前往休憩、娛樂。

水利局強調，在設計規畫階段，市府優先改善園區林木間距，將過於密植的蘭花楹及風鈴木疏植；為更有效使用並提升旱溪排水左右岸用地，工程規畫2處人行橋，未來民眾可在園區內環繞暢行而無需繞道，希望能以花園城市的概念為市民打造一座後花園秘境。

(中時 )