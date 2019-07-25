越來越多的NBA球星宣告退出美國男籃，是否代表如今瀰漫著不愛國情緒呢？《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日報導，騎士「愛神」洛夫宣告退出8月6日在拉斯維加斯舉行的美國男籃訓練營，也代表他不會打男籃世界盃了。

根據查拉尼亞的同事瓦登跟進報導，洛夫跟美國男籃總教練帕波維奇進行大約20分鐘的電話溝通，且告知自己退出訓練營決定，沒想到上季因為腳傷僅打22場的洛夫，也不打算利用男籃世界盃重新證明自己身價，但他並非第1個。

因為最近包含安東尼戴維斯、哈登、艾瑞克戈登、利拉德、迪羅薩、畢爾、麥科倫與托必亞斯哈里斯等8名球星，先後宣告不打今年美國男籃，洛夫已是這支號稱「夢幻十三隊」的20人名單當中退出的第9人，也讓美國男籃星光黯淡。

如此一來，美國男籃僅剩肯巴沃克、羅瑞、庫茲馬、德拉蒙等人壓陣，為了增添戰力，美國籃協已經提前邀請包含史馬特、米契爾、傑倫布朗、蘭道爾、桑迪斯楊等人當作「備胎」，卻不得不擔心美國男籃在今年世界盃的最終結局好壞。

(中時電子報)