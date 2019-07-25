台中市中區自由路二段的東海大樓，因舊市區商圈蕭條沒落而閒置多年，近期完成初步整合，並向台中市政府申請「都市危險及老舊建築物加速重建計畫」，提出建築基地退縮、加強建築物耐震及綠建築設計內容等規劃設計，將原地重建地下5層、地上22層的嶄新集合住宅大樓。都市發展局說，經市府縮短行政審查時間，今年7月22日審議通過本案，並同意核予建築容積獎勵，期盼帶動舊城區更新及發展。

都發局表示，中區東海大樓鄰近台中火車站，因早期前身為「東海戲院」，於中區最繁榮時期，是台中市最新與最美觀的第一座商業大樓，也因地處當時興盛的電影街地段，曾榮登全台灣地價最高的「地王」。

隨舊市區商圈的蕭條沒落，東海大樓欠缺良好規畫管理，加上後續商家不斷自行拉皮改裝下，建築外牆佈滿各式廣告看板，將大樓主體外觀層層覆蓋。都發局指出，在市府與民間振興中區的共識下，積極合作並尋求突破。

東海大樓於今年5月中旬初步完成整合， 6月27日申請辦理都市危險及老舊建築物加速重建計畫，規畫透過建築基地退縮、加強建築物耐震及綠建築設計；未來現地規畫重建為地下5層、地上22層，共計148戶的嶄新集合住宅大樓。

都發局強調，為協助中區再生，市府縮短行政審查時間，加速召開審查會議，7月22日審議同意重建計畫並核准相關建築容積獎勵。市府也積極推動台中大車站計畫，並持續辦理中區老舊街區活化補助，改善老舊街屋外部景觀；本案為首件中區閒置大樓重建案，對於推動中區再生推動具有指標性意義，期待引導舊市區發展，再現往日風華。

(中時 )