台中市政府環保局清潔隊因應汛期來臨，每年皆加強側溝清疏，降低道路積水情形發生。日前1名市民看到清潔隊揮汗工作，將巷弄水溝累積近40年的汙泥清除乾淨，改善長久以來的淹水情形，特別寫信給市長盧秀燕，對北區清潔隊表達感謝。環保局感謝市民肯定，激勵基層公務體系，將持續定期巡檢清淤，提供市民更優質的生活環境。

環保局指出，日前有名居住於北區健行里的民眾，透過盧市長臉書，寫一封信向北區清潔隊員表達感謝。民眾表示，清潔隊員趴在滿是汙泥的地上，辛苦挖出水泥石塊與汙泥，辛苦揮汗工作，令他十分感動，水溝淤泥清除後，再也不需擔心淹水，蚊蟲也相較少了很多，終於解決他長久以來的困擾。

環保局表示，側溝清疏是清潔隊員日常工作之一，除受理民眾申請外，因應梅雨及颱風季來臨，各區清潔隊已列管全市易堵塞積水路段505處，持續加強巡檢及清理，避免落葉或異物阻塞側溝，確保水溝暢通。由於清潔隊員需在大太陽底下工作，相當辛苦，市民短短的文字不僅肯定清潔隊員，也大大激勵了基層公務體系。

環保局統計，今年截至6月底止，台中市共執行側溝清疏案共4634件，清理長度約710公里，維持道路溝渠排水功能正常運作，但因氣候變遷，台灣易有瞬間強降雨發生；呼籲市民勿將菸蒂、垃圾丟入水溝，餐飲業及攤販業者也勿將廢油及廚餘排入溝渠，避免堵塞側溝。

(中時 )