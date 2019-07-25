《環球時報》今天社評指出，在香港極端勢力示威越來越暴力化的過程中，西方勢力的介入越來越公開化，而這種介入在香港社會發酵，離不開一批漢奸人物的配合與助攻。黎智英、李柱銘等人堪稱這批漢奸的代表者。

社評稱，香港圍繞一項立法的爭議激化成全港大動盪，直至暴力肆虐，衝擊到香港法治的根基，事態的戲劇性發展與陸美關係出現全域性緊張的大環境是非常「押韻」的。從去年到今年，黎智英、李柱銘等老牌「民主領袖」與美國及西方政府、議會的接觸達到空前密度，形成越來越肆無忌憚的勾結，這些勾結為香港街頭政治的膨脹提供了罪惡的燃料。

社評指責，事態的演變不僅於此。這批極端人物看到陸美的戰略博弈逐漸趨緊，華府不遺餘力地啟動能夠對北京施加壓力的各種槓桿，他們積極地往上湊，不僅挾洋自重，而且極力向美方展示自己協助遏制大陸的工具意義。

社評質疑，這些人有一個野心：把香港變成陸美戰略博弈的特殊角力場，讓華府和西方在香港的影響最大化，「平衡」基本法中「一國」的內容，讓「一國兩制」機制中的「一國」最小化，甚至名存實亡，讓「兩制」下香港的高度自治成為實際上的獨立。

社評點名批評黎智英、李柱銘等人的格局很小，他們追求的僅僅是個人和小團體的利益，背叛的則是中華民族的大目標。他們與美西方的勢力結成牽制中國崛起的同盟，利令智昏是近代以來漢奸們的共通點。

社評表示，李柱銘在今年5月的訪美中與蓬佩奧、裴洛西等人見了面，媒體報導反映出，他顯然與美國高官商討了利用反修訂《逃犯條例》來打擊香港秩序的策略。他和黎智英這批「老資格」的反對派雖然在反修例的示威中失去了主導權，但他們依然極力想蹭熱度，撈取政治油水，繼續發揮他們的漢奸作用。賣港和私營在他們那裡實為一回事。

社評也指，黎智英被稱為香港反對派的「最大金主」，但他的錢是從哪兒來的一直飽受質疑。一個多月前香港局勢亂起來，他公司的股票卻突然暴漲，使這種質疑達到新的高潮。他的公司與美國和西方資本有什麼外界不知道的利益關係，這被認為是黎智英不敢解衣示人的內褲。

(中時 )