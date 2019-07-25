國安局特勤人員走私9800條香菸一案，爆出是「奉長官指示處理」，台北市議員羅智強昨發文質問，「北檢遲遲不啟動偵查行動，是為了保護羅雅美、邱彰信、葉菊蘭這群綠朝新貴，要給時間讓他們煙滅證據嗎？」。北檢表示，已查扣涉案人員手機，送交「數位採證中心」還原相關資料，將揪出幕後藏鏡人。

國安局走私菸訂貨人，少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉遭收押禁見後，表示作業模式是「代代相傳、學長交接學弟」，更爆出是「奉長官指示處理」，專案小組認為全案背後還有更高層官員涉案。

羅智強昨在臉書發文，質問北檢檢察長邢泰釗，「北檢遲遲不啟動偵查行動，是因為蔡英文出訪的專機負責人、華航資深副總羅雅美是邱義仁人馬；負責免稅品的空品部副總邱彰信，是無影腳邱議瑩的弟弟；而提供囤貨的地點是華饍空廚的倉庫，董事長是葉菊蘭」、「為了保護這群綠朝新貴，所以你要給時間讓他們煙滅證據嗎？」

對此，北檢表示，已查扣2人手機，送交至今年新成立的「數位採證中心」還原相關資料，將揪出幕後藏鏡人。

網友表示，「北檢的立場大家都知道的，請發揮在野黨功能，盯著他們查到水落石出」、「這件事情交給北檢時就表示到此為止！這就是底線！再查下去就不用再選下去了啊！」，也有網友表示，「吳少校只是替罪羔羊，北檢敢往上查嗎？令人存疑」、「吳宗憲要趕快發表不自殺聲明」。

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(中時電子報)