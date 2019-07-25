我國連續１０年獲評為防制人口販運成效第１級，為配合聯合國所訂「反人口販賣國際日」，內政部移民署於２５日上午８時起，在北市新生南路公務人力發展學院，舉辦國際工作坊，特別邀請教廷總主教、以及曾獲美國總統川普女兒伊凡卡頒獎表揚的韓國律師金鐘哲來台與會分享經驗，落實人權保障。

移民署這次舉辦２０１９年防制人口販運國際工作坊，總共邀請４０國２５０多位專家學者及官員參與，活動由內政部長徐國勇親自擔綱主持人，並邀請副總統陳建仁到場致辭，這次活動邀請的國外貴賓中，由教廷前駐日內瓦聯合國大使總主教鐸瑪士所帶領，教廷所屬公益組織「國際明愛會」，就有來自２０個國家成員參與研討會。

另外，大會還特別邀請獲得「２０１８人口販運英雄獎」得主之一的韓國律師金鐘哲，擔任防制人口販運策略及案例的主講人。金鐘哲獲獎是由美國國務卿Ｐｏｍｐｅｏ〔龐佩奧〕及美國川普總統千金伊凡卡頒獎。

金鐘哲畢業於高麗大學，通過韓國司法考試成爲律師，他在國際難民支援團體「避難所」擔任志工，開始關注難民人權。並在2011年1月成立了難民等移民公益法中心，致力於救助難民和關懷被拘禁移民等社會弱勢族群的權利，因而獲得這個獎項。

金鐘哲表示，人口販運不僅危害基本人權，也是侵害自由的嚴重犯罪行為，具有跨國境及組織性，打擊人口販運應是全球行動。

移民署表示，我國在人口販運防制工作，是採取「4P」面向推動，包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作的夥伴關係（Partnership）。而政府及民間夥伴不僅給予被害人無限關懷，各部門執法人員打擊人口販運及各類犯罪也絕不會懈怠，更期盼能透過與各國的協力合作共同防制人口販運。

(中時 )