暑假KTV內吸「笑氣」 4男3女被逮 09:452019/07/25 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 4男3女辦笑氣轟趴被逮。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 4男3女辦笑氣轟趴被逮。（張穎齊翻攝） 笑氣鋼瓶。（張穎齊翻攝） 基隆市警局第一分局偵查隊與市警局少年隊近日獲報，有一群青少年攜帶「笑氣」鋼瓶1支，前往愛一路KTV內舉辦轟趴，警方到場果真在包廂內發現「笑氣」（氧化亞氮）鋼瓶以及氣球，現場有4男3女，其中的劉姓男子坦承「笑氣」鋼瓶是他帶來準備提供給在場友人共同吸食，經訊後，7人被依違反社會秩序維護法函送基隆地檢署偵辦。 (中時 ) #笑氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨樂經濟 自唱KTV、用餐 放輕鬆 04:092019/07/21 焦點新聞 2天1聚眾鬥毆 街頭成格鬥場 04:112019/07/22 地方新聞 北市警新任分局長 今布達典禮 13:262019/07/22 社會 警分局長 布達交接典禮 04:102019/07/23 地方新聞 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 新北勞工局員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 私菸案 華航黃姓員工移送北檢複訊 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 蘇澳救護車遭撞 病患不治3救護員傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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