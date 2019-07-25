4男3女辦笑氣轟趴被逮。（張穎齊翻攝）

笑氣鋼瓶。（張穎齊翻攝）

基隆市警局第一分局偵查隊與市警局少年隊近日獲報，有一群青少年攜帶「笑氣」鋼瓶1支，前往愛一路KTV內舉辦轟趴，警方到場果真在包廂內發現「笑氣」（氧化亞氮）鋼瓶以及氣球，現場有4男3女，其中的劉姓男子坦承「笑氣」鋼瓶是他帶來準備提供給在場友人共同吸食，經訊後，7人被依違反社會秩序維護法函送基隆地檢署偵辦。

(中時 )