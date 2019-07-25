總統府今天早上證實，台北地檢署檢察官昨天晚間主動與總統府聯繫，將前往永和遇所內的侍衛室特勤人員宿舍進行搜索，總統府派出政風人員協助檢察官等人員，一同前往特勤人員之職務宿舍內，針對目前遭收押的警衛官吳宗憲及張恒嘉房間內，查扣相關與物品取協助檢方的偵辦行動，國安局也證實確有其事。

據了解，這項搜索主要是希望掌握除了吳宗憲交出的名單外，是否還有其餘登記團購的相關證物，檢察官等人約搜索一個多小時後，帶著兩人物品離開。

但總統府上午澄清強調，事實上，在事發第一時間，總統就下令各相關單位配合司法調查，因此為配合檢方調查國安局人員超買免稅菸品案，昨晚在經台北地檢署聯繫後，本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

總統府主動配合司法單位的相關調查，以不迴避、不護短的態度，希望檢方勿枉勿縱，儘早釐清案情全貌。

(中時電子報)