美國之音今天報導，美國海岸巡防署(United States Coast Guard)周二表示，將會在未來幾個月內擴大其在亞太地區的軍事存在，並呼籲國際社會對大陸在南中國海的行動予以反制。

美國海岸巡防署司令舒爾茨上將(Adm. Karl Schultz)在塞班島的電話會議上表示：「我認為，我們需要有國際的反制，拒絕那些不符合規則秩序的敵對的、侵略性的行為。」

報導稱，大陸在南海地區擁有強大的軍力。據美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippine）報導，大陸通過部署船隻和加強人工島防禦，強化了對南海的主權聲索。舒爾茨上將說，中國海岸警衛隊的船隻數量「明顯增加」了。

舒爾茨上將還表示：「我對海岸巡防署的願景是，通過遠征能力，擴大我們在這一地區的長期存在和效力。」他解釋說，他們在爭議海域的存在是為了成為「海洋治理」的典範。

他說：「我認為，當你想到美國海岸巡防署(United States Coast Guard)時，你會發現，包括大陸海警在內的世界各地都在複製我們的品牌。我們認為我們所做的是適當的行為。」

大陸聲稱對南海90％以上的海域擁有主權，大陸畫出的所謂九段線與越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區相重疊。

報導稱，盡管國際法庭已經裁決，大陸提出的九段線不符合國際法，但菲律賓還是不敢要求大陸遵守國際法庭的裁決，也不敢在有爭議地區硬碰硬對抗大陸的強勢行動。

據報導，美國已向包括菲律賓在內的不同主權聲索國移交了高續航能力的大中型艦船。

舒爾茨說，這將提高他們進行更頻繁和更長時間巡邏的能力，以保護專屬經濟區免受「非法、不受管制和未經報告的捕撈」。

(中時 )