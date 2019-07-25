kate spade粉紅豹紋印花洋裝。（kate spade提供）

kate spade蛇紋皮革及及膝長筒靴。（kate spade提供）

kate spade秋季飾品，品牌標誌性的黑桃圖案為主要設計元素。（潘鈺楨攝）

kate spade秋季飾品，品牌標誌性的黑桃圖案為主要設計元素。（kate spade提供）

薩迪辛克（左）、琪琪蘭恩（右）與茱莉婭加納3為年輕女星一起拍攝秋季廣告。（kate spade提供）

kate spade NEW YORK的2019秋季新品，充滿濃濃復古風情。（潘鈺楨攝）

kate spade的「Nicola Twistlock Top Handle」蛇紋款。（kate spade提供）

kate spade的「Nicola Twistlock Top Handle」雙色拼接款。（kate spade提供）

Romy包款具有微梯形簡約輪廓。（kate spade提供）

Romy系列的迷你Top Handle包款，小巧輕便。（kate spade提供）

不同顏色的SAM包款。（潘鈺楨攝）

鱷魚紋壓花漆皮的Cleo相機包（左下）。（潘鈺楨攝）

秋季服飾以紫丁香色、墨綠色等嶄新色彩玩出不同變化。（潘鈺楨攝）

秋季服飾以紫丁香色、墨綠色等嶄新色彩玩出不同變化。（潘鈺楨攝）

美國輕奢品牌kate spade NEW YORK在創意總監Nicola Glass接手後，推出2019秋季第2個系列，秉持品牌DNA繼續挖掘「少女心」，浪漫女孩漸漸長大，開始有了想轉大人、擺酷的微妙心境。kate spade將女孩打造成70年代復古女郎，動物紋印花和濃郁色彩無所不在。今年紐約秋冬時裝周，《怪奇物語》女星薩迪辛克（Sadie Sink）、《藍色比爾街的沉默》女星琪琪蘭恩（KiKi Layne）以及《黑錢勝地》女星茱莉婭加納（Julia Garner）就示範了如何將整身丁香紫穿得個性又爛漫。

Nicola分享：「我幻想自己探訪了一個迷人女性的衣櫥，將她豐富多彩的服飾為我所有。我想象她所鍾愛的衣服是具有女性氣質而又可輕鬆自在展現體態靈活運動的。」春夏明星包款Nicola Twistlock今秋升级成「Nicola Twistlock Top Handle」，包身頂部新增立體提把，可肩背、斜背或手提，不只撞色拼接，還推出蛇紋、鱷魚皮等珍稀動物紋。

全新的Romy系列提袋擁有微梯形、挺闊簡潔外型，一樣可見經典的金屬桃心旋鎖作為開闔釦，共中、小以及迷你款3種尺寸，與鱷魚紋壓花漆皮、荔枝紋皮革以及色彩柔和的皮革交乘，多種組合幾乎包辦日常各種造型。與服飾系列相呼應的是SAM包款，厚實的毛絨質地是不同於動物紋的另一種手感。這些不同大小與皮革的包款，就是要完成Nicola強調的「雙手袋」拎包方式，像是以鱷魚紋壓花漆皮的Cleo相機包搭配Tate Duffle旅行包，Nicola說：「手上拎著提包、身上斜背側包，這樣的背法不只在70年代出現，現在紐約街頭也很普遍。」也解決了女孩出門東西多，總是一個包不夠用的實際狀況。

秋季服飾混合70年代與40年代風格，收腰窄夹克和高腰喇叭褲是復古女郎的基本模樣。搭配柔軟的緞面襯衫、綁帶過膝靴，象徵女孩的天真爛漫中正有一股覺醒力量漸漸生成。豹纹元素在紫丁香色、墨綠色等飽和色彩幻化出不同印花，遠看像是豹紋，近看則是小碎花，長、短版的廓形淡紫色豹紋外套、暖棕及粉红色系的豹紋塔夫綢連身裙、剪裁立體的燈芯絨西裝搭配高腰喇叭褲或燈芯絨及膝裙，都是唯美浪漫，又看得到小霸氣。秋季商品陸續於8、9、10月在台販售，新品價格店洽。

(中時 )