漁港彩色屋、奇岩鬼斧神工、月色奇幻美景就在台灣？北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，自108年8月1日至10月31日止舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動，遊客只要與和平島公園以及任意2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換限量小鎮漫遊紀念品請民眾一起到基隆來場小鎮輕旅遊。

和平島公園。（圖取自北觀處官網）

2019年為「小鎮漫遊年」，基隆中正區更榮獲40經典小鎮票選第8名，基隆小鎮有和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館及望幽谷等24處人氣推薦打卡景點。

北觀處與基隆市政府合作，結合北北基好玩卡，特別推出「基隆小鎮漫遊-忘憂尋秘之旅」及「北海岸雙島風光一日遊 基隆嶼x和平島公園」套裝遊程，搭配2019基隆潮藝術-Anne Fontaine環保時尚秀、基隆鎖管季、潮境海灣節等豐富活動。

另和平島公園為提升服務品質，於108年7月12日至10月31日進行「漫郵廣場改造計畫」升級工程，工程期間將設置替代道路，除該處需繞道外，皆不影響藍海水池、留夏沙灘、環山步道、遊客中心、雷達站及岩石區等各區域及餐廳之正常開放，於工程期間持和平島公園門票更可以享園區餐飲折抵，歡迎大小朋友來走走！

阿根納造船廠。（圖取自北觀處官網）

(中時電子報)