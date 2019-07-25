與艾成8年情斷。資料照

王瞳十分堅強。資料照

王瞳與艾成8年情斷，除了近來身陷人夫馬俊麟的家庭風波，事實上，8年的戀情一直得不到爸媽的祝福也令她沮喪，艾成的經濟狀況不穩一直是王瞳媽媽最在意的點，王瞳在台北坐擁2棟房產，因此她爸媽希望艾成賣掉馬來西亞的房產與土地，在台北買房才有談婚事空間，艾成認為不如將資金投入餐飲品牌，否則沒有穩定的事業，婚後也沒辦法過活，雙方無法達成共識，使得這段感情一路走來崎嶇難行。

童星出身的王瞳入行19年，13歲出道，17歲拍性感寫真集，媽媽當時堅持要她在台南完成學業，所以國中開始南北奔波拍戲工作。人生最美好的青春都在拍戲中度過，5年前她因工作滿檔、家中房貸壓力，加上與爸媽溝通不良導致情緒失控，在通訊群組上連飆髒話怒譙爸媽，直到有了信仰後才改善與爸媽關係。

王瞳從小被媽媽一路打罵到五專，她曾分享「媽媽以前會拿掃把、衣架打我，所以我的好朋友是喜療妥，專門搽瘀青的。」她小學有次考不好怕被打，拿紅筆偷改考卷成績，卻和老師用的紅筆粗細不同，很快被識破，「考錯1條、考不好1條、說謊再加1條，罪加3等，所以被吊起來打。」這一打，把她打得與媽媽愈來愈遠，打到母女關係疏離。

王瞳經濟壓力頗大，當年她和艾成在節目中相識，王瞳因房貸壓力太大愁容滿面，艾成自彈自唱逗她開心才擦出愛火。5年前，她在通訊群組上哭訴揹4000萬房貸壓力大，加上拍八點檔《風水世家》，又軋拍偶像劇，她因此情緒大暴走，狠批爸媽將她當搖錢樹，在私人臉書爆粗口飆罵：「XXX！不要再說什麼～別人可以拍這麼多戲⋯為什麼我不可以？孝順父母是沒錯的…但也不用把我當搖錢樹吧！X的，還真想死一死！」後來她也公開向父母道歉，一家人又哭又抱才和解。

王瞳曾透露，至今不知道自己賺了多少錢，因為從入行以來賺的錢全進爸爸戶頭，由爸爸幫她理財，近2年才開始每月拿1萬元零用錢，雖然爸爸有準備信用卡附卡讓她刷，但每次她要刷較大筆金額，仍會跟爸爸報備，她買過最貴的東西是為工作狠下心出手的14000元名牌高跟鞋，平常吃喝則是艾成買單。

5年前情緒爆發後，她有1年沒和媽媽說話，直到2年前有了信仰，有次妹妹和媽媽吵架，她在群組裡勸她們各為對方著想，她和媽媽才打開心結深聊。她才明白父母希望她惜福，把握工作機會，她雖向爸媽道歉，但不知道怎麼愛媽媽，「我原本只是想抒發情緒，沒想到會鬧這麼大風波，好險有那次風波，我和爸媽也才能好好坐下來溝通，也算因禍得福。」

王瞳給自己的功課是控制嘴巴，「有時候我們失去理智，會講一些傷害人的話，雖然沒這意思，傷害卻造成，所以《聖經》上說，吃進去的不會汙穢，說出來的話反而汙穢，現在就算爸媽不諒解，我第一時間會先深呼吸、不回訊息，當我冷靜下來、列出我的想法，爸媽的回應也不會這麼強硬了，人一帶情緒就會把自己耳朵關起來。」

(中時 )