印尼獅航、衣索比亞航空2次重大空難造成超過300人罹難，波音737 MAX機型持續遭禁飛，拖垮波音第2季財報表現，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）24日向投資人警告，如果第4季還不能復飛，737 MAX有可能再繼續減產，或是暫時關閉整個產線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，作為全球最暢銷飛機的波音737 MAX機型，在去年底、今年初兩次重大空難後遭禁飛，737 MAX儘管仍持續生產，不過產量已減少。波音持續改善MAX機型的致命程式瑕疵及其他問題，以期能在今年第4季重返天空，不過執行長米倫伯格周三仍發出警告，如果屆時737 MAX不能順利復飛，或是禁飛令再被延後，這將會嚴重危及它的生產，波音不排除繼續減產或是暫時關閉該系列機型產線，他說，「這並不是我們想做的，但是這是我們必須事先預備好的替代方案。」他說波音必須「確保所有情況都已經準備好。」

(中時電子報)