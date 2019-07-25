世界中餐業聯合會、社會科學文獻出版社等單位日前在北京共同發佈了《餐飲產業藍皮書：中國餐飲產業發展報告(2019)》(簡稱《報告》)。大陸餐飲業長期保持了快速、穩定的增長，產業收入在2018年達到4.27兆元（人民幣，以下同），大陸已經成為僅次於美國的世界第二大餐飲市場。

人民日報海外版報導，《報告》顯示，從改革開放40年以來的發展歷程看，大陸餐飲業長期保持了快速、穩定的增長，產業規模和增速不斷被刷新。產業收入從1978年的54.8億元開始，1983年突破百億元，1994年突破千億元，2006年突破兆元，2011年超過2兆元，2015年超過3兆元，在2018年超過4兆元，達到4.27萬億元，比1978年增長近780倍。如果以近3年大陸、美國的餐飲產業收入平均增速預估，大陸餐飲業有望在2023年超過美國，成為全球第一大餐飲市場。

《報告》還顯示，大陸餐飲業在改革開放40年的發展進程中，敢於進行融合創新，已經成為服務創新的「聚集地」。科技進步推動餐飲管理創新和商業模式創新，主要體現在以下4個方面：

一是自動化生產和控制技術的發展推動了中央廚房的發展，變革了傳統的餐飲供應鏈管理模式和門店生產模式，促進了大陸餐飲品牌連鎖模式的快速發展。

二是大陸餐飲業的信息化水平、數位化能力隨著信息技術應用成本、學習成本下降而不斷提高。特別是基於雲計算的SaaS軟件的廣泛應用和互聯網餐飲平台的快速發展，餐飲業的管理和管道正在快速數位化，加快了從傳統服務業向數位化服務業轉型的速度。

三是互聯網推動餐飲產業平台經濟蓬勃發展。互聯網外賣平台的出現是餐飲外賣市場的重要商業模式創新，極大地推動了外賣市場的發展，同時也對餐飲門店、傳統外賣企業乃至餐飲企業的經營模式發展帶來了巨大影響。2018年，大陸網購外賣市場規模已經超過了2500億元，是2011年的近10倍，發展勢頭強勁；網購外賣用戶超過4億人，比2015年增長2.9億人，滲透率達到49％。

四是隨著人工智能的快速發展和技術逐漸成熟，在人口紅利消失、勞動力成本壓力日益提高的背景下，餐飲業智能化發展加速，以烹飪和服務機器人等科技應用為特色的智能餐廳、無人餐廳興起。

與此同時，《報告》還指出，餐飲業的發展還與大陸的對外開放進程深度融合。一方面，40多年來積極吸引外資餐飲企業進入大陸，外國烹飪大師來華推動了中西方餐飲技藝和文化的交流與學習，滿足了中國消費者和在華外國友人的飲食和文化交流需求。

另一方面，大陸餐飲業鼓勵中餐立足中華傳統文化「走出去」，服務全球消費者。其中，中餐伴隨著華僑華人的全球流動而廣泛傳播，擁有大量全球消費群體。隨著中國全球影響力不斷擴大，開放水平不斷提高，中餐也成為中西方文化交流的重要內容。

(中時 )