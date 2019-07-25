王瞳日前遭爆介入已婚男星馬俊麟的婚姻，雖雙方都出面澄清，但風波還未平息，昨(25日)又傳出和交往8年男友艾成分手，情斷原因眾說紛紜，對此，王瞳爸爸出面回應，雖不確定分開主因，但坦言小倆口間一直存在「經濟狀況不穩」的問題。

艾成一直有結婚意願，但始終得不到女方雙親認同，難免心灰意冷，據《自由》報導，對此王瞳爸爸坦言太太的確有些介意艾成的經濟不穩定，加上個性還要觀察，才一直沒下文。其實，兩人身價懸殊，王瞳在台北有2間房，因此她爸媽希望艾成賣掉馬來西亞的房產與土地，在台北買房，再來談婚事，但艾成認為要有穩定的事業，才能鞏固婚後生活，不如將資金投入餐飲品牌，雙方無法達到共識。

而王瞳看似經濟好於艾成，但壓力不在話下，從13歲出道後，就不知道自己賺了多少，因為錢都直接進爸爸戶頭，近2年才開始每個月拿1萬元的零用錢，雖然有爸爸的附卡，但若要刷大筆的金額，仍需要向爸爸報備，平常吃喝則是艾成買單。

(中時電子報)