台中市政府警察局第六分局西屯派出所員警日前執行巡邏勤務，於台中市西屯區至善路單行道發現1部自小客車逆向行駛且行徑詭異，遂打算上前攔查，該車駕駛疑似做賊心虛，見警方欲上前攔查立即逃逸，不慎將車開進死巷後匆匆棄車逃走；警方見狀奮力追捕終抓到該民，在其駕駛車輛內發現毒品11包及吸毒工具，依法帶返所偵辦。

警方指出，西屯派出所員警於日前，行經台中市西屯區青海路及至善路口，發現自小客車於至善路單行道逆向行駛遂上前攔查，該車駕駛不但不停車受檢，反而加速離去，行駛至死巷內棄車逃逸。

警方見狀立即追去，加上一旁民眾見義勇為將駕駛捉住，警方並從該拒檢逃逸的郭姓(76年次)民眾車內，起出毒品安非他命及愷他命共11包、吸食器及K盤，警方依法偵辦移送地檢；郭男在開車逃離過程中還衝撞停在路旁之車輛，幸好無人受傷。

警方表示，郭男採驗尿液呈現毒品陽性反應，又於近期再次吸食毒品遭警盤查，並發現其因他案已遭通緝，再次將郭男逮捕，經台中地方檢察署併前案起訴。

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(中時 )