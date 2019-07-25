家住新北市新店的一名劉姓女會計，日前帶著一包內有公司員工薪資78萬元的垃圾袋搭計程車，卻在下車時遺忘車上，緊急向警廣求助，稍晚，搭載劉女的王姓計程車發現車上留下這包薪資袋，隨即送到中正一分局忠西所招領，員警受理立即協查，最後詢問警廣得知失主就是劉女，才通知劉女前往派出所領回失金，讓劉女鬆了一口氣，也感謝司機拾金不昧及員警熱心協助。

62歲的劉姓女會計，是在日前午間攜帶鉅額的員工薪資約78萬元搭計程車，劉女擔心引來注意，還故意用黑色環保袋包裝掩人耳目，但卻在下車時遺留在車上，劉女發現丟失鉅款，心急如焚協請警察廣播電台幫忙尋找小黃司機。

同日傍晚，先前搭載劉女的60歲王姓計程車司機，發現車上留有這包東西，經查看後發現該環保袋內竟裝有數十包薪資袋，分別裝有數千到數萬元不等的金額，因他當天營業載客多次，已無法查清是那位乘客所遺留，王某隨即前往附近的忠西所，將薪資袋交由員警處理招領。

忠西所警員康健楠受理後，先清點袋中款項金額，並根據王某回憶當天搭載的所有乘客上、下車位置，分別聯繫當地派出所查詢有無受理鉅額款項丟失案件，經查詢十餘間派出所都無結果後，最後致電詢問警察廣播電台，終於順利聯繫丟失鉅款的劉女。

康員立即通知劉女及王某到派出所確認失物，劉女尋回失金萬分欣喜，王姓司機當場給予安慰表示能體會掉錢的心情，並且在得知劉女同住新店後，為避免劉女身帶鉅款恐發生危險，還自告奮勇擔任護花使者護送她返家，讓劉女非常感謝王某的無私及康員的協助。

(中時 )