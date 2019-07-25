看來勇士總教練科爾總算把隱忍已久的不滿情緒徹底爆發！科爾接受《NBC灣區》訪問表示，「安東尼戴維斯這種事情具有突破性，希望這不要成為趨勢，因為這對聯盟有害，在合約還沒走完就發生這種強迫球隊放人行為，讓人不安！」

「在安東尼戴維斯這件事當中，球隊等於被綁架了，整個聯盟也在某種程度上被綁架，我不支持這種行為，這對每個人都有害。」科爾所說的就是「一眉哥」安東尼戴維斯今年1月要脅鵜鶘放人失敗，卻在今年夏天順利跳槽湖人的行為。

因為科爾認為既然球員簽下合約，就要履行自己的責任，「當你在合約上面簽字，你就必須努力為了這個球隊、這座城市與球迷打球，然後你要以自由球員身分離開，當然是你的權利，但假如你還有合約在身，就必須受到合約約束才行。」

「看看詹姆斯怎麼做，他走完了合約才去湖人，也看杜蘭特怎麼做，他來到勇士，然後合約結束就離開了，」科爾表示，「你簽下了合約，然後當你執行完合約，才繼續全新的生活，這是事情應有的處理方式，不能還有合約就喊走人。」

(中時電子報)