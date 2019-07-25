20190724中天新聞 憂樹洞孳生蚊蟲！ 韓國瑜一蹬爬樹8米高

昨日（24）高雄市長韓國瑜視察前鎮區西山里登革熱防疫，行經勞工公園，聽衛生局人員解說、樹上樹洞容易成為防疫漏洞，想攀爬上樹一看究竟。雖遭隨扈阻止，韓則笑說「我還年輕，體力很好」，旋即攀至兩層樓高大樹巡視。韓粉大聲叫好，建議應將該樹改名「韓國瑜樹」，助拚高雄觀光。

韓國瑜表示：「719大雨過後，可能導致疫情更加嚴重！」擔心防疫噴藥工作有死角，樹上有許多樹洞，容易積水孳生蚊蟲，韓堅持要親眼看看，了解樹上的狀況。爬上後果真發現樹洞相當多，現場防疫人員示範用水泥填補樹枝之間的孔洞，避免雨後積水，成為病媒蚊防治漏洞。韓強調，未來一週將是西山里的重要觀察期。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，「韓總爬的這顆樹可以設成韓國瑜樹嗎？」並特別標註「#高雄拚觀光」。文章一出，獲得超過4500的讚、近千則留言與破百次分享。

其他網友紛紛回應：「選總統，就是愛選這種有活力、有拚頭，耐操好用，免呷馬力夯。那種坐在雲豹車看淹水的最差勁」、「苦民所苦的庶民總統韓國瑜」、「好可愛」、「唯一支持韓國瑜」、「這棵樹在哪？我要去朝聖！」「高雄又多了一個熱門景點了」。

(中時電子報)