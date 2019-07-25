菜農林佳新說，他發現「黃捷」議員又出來罵韓了，他對黃捷提出數個質疑，並問黃捷是否得了「韓國瑜過敏症」，心中充滿仇恨?林佳新勸黃捷，別不好意思，可以找高雄市社會局一些專業同仁尋求協助，還有白眼問題，他懷疑是自律神經失調之類，應該也要尋求專業協助。(林佳新臉書)

國安局走私近萬條菸鬧得沸沸揚揚時，菜農林佳新說，他發現「黃捷」議員又出來罵韓了，他對黃捷提出數個質疑，並問黃捷是否得了「韓國瑜過敏症」，心中充滿仇恨?林佳新勸黃捷，別不好意思，可以找高雄市社會局一些專業同仁尋求協助，還有白眼問題，他懷疑是自律神經失調之類，應該也要尋求專業協助，並說「不要放棄治療佳新為妳加油」。

國安局隨總統蔡英文出訪走私近萬條菸，時代力量立委黃國昌再度爆料，說當時到桃機準備運私菸的五輛貨車來自總統府。總統府發言人對此表示，當天運菸的有包括特勤中心的車輛、侍衛室的車輛，也有向總統府所借用的車輛。

菜農林佳新轉發去年底(2018)新聞，民進黨九合一慘敗後，總統蔡英文到全台各地進行「傾聽之旅」，曾於參加基層座談時，釋出「推平價菸」的構想挽回民心。林佳新發文《原來平價菸在總統府》，他酸「原來小英團隊用意這麼深佈局這麼縝密！是我誤會了，請問：怎麼團購？有單賣嗎？」

國安層級的走私菸事件吵的沸沸揚揚時，林佳新關注到一件事，「黃捷」議員又出來罵韓了，林佳新說「我想說有什麼革命性話語要出現，結果讓我大失所望，這陣子的觀察.....黃議員我發現，妳真讓我失望。」

他批「打韓應該打命門，找實證，為什麼你們總是不用功只講會講些我們傻眼分色彩的話。」林佳新問黃捷「當韓國瑜專心在登革熱防治時，妳為高雄爭取多少立院黨團的補助？當高雄面對嚴峻的防疫時、身為公衛出身的你提出什麼建設性的建議？當高雄基層防疫人員，早出晚歸為了全市辛苦流汗時，身為高雄市議員妳為他們爭取了什麼津貼或喝采？當韓國瑜用自身能量爬樹，換取對防疫的關注與大家普遍不注意的問題時，你的酸言酸語能幫助殺死幾隻蚊子？」

林佳新批黃捷，「我只能說：議員妳秀下限真是無極限」，一句話問妳，這麼關心環保環境甚至鳥類棲息問題「民進黨假掰的20年落日條款工輔法」妳抗議在哪？！這影響全台最深的環境法案怎不見妳出來白眼一下

林佳新說，「學一下貴黨黃委員啊，怎麼人家在幹正事而妳怎麼老是在幹猙獰事?」他說，「我真的懷疑妳內心有對『韓國瑜』三個字有過敏症，或是不為外人道的心理疾病，如果是真，別不好意思，可以找高雄市社會局一些專業同仁尋求協助，我相信活在這『韓國瑜過敏症』之下妳與很多人一樣，心中充滿太多仇恨。」

林佳新酸黃捷，應該要走向陽光，不要再躲在陰暗角落看世界。「還有你的白眼問題我懷疑是自律神經失調之類的問題，應該也要尋求專業協助。我在此呼籲高雄市社會局跟衛生局真的要多關心一下本市議員的身心靈健康問題，畢竟議員心理身理健康，對市民才能有建設性的法案。」

林佳新最後溫情向黃捷喊話「不要放棄治療，佳新為妳加油!」

(中時電子報)