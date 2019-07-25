旅日好手王柏融7月9日因積極守備導致右肩關節骨挫傷，當時預計需休養4周，昨日有日媒透露王柏融曾短暫回台接受復健治療後，22日返日立刻開始室內練習，若順利近期將開始室外打擊練習，代表台灣球迷期待的「大王」歸期指日可待。

王柏融在9日面對羅德的比賽中，為了接一顆左外野飛球選擇撲接，沒想到意外造成右肩撞地，當下火腿隊也立刻派防護員上前關心，雖然王柏融當時留在場上繼續奮戰，不過隨後被換下場休息。王柏融隔日起床發現右手舉不起來，隨後至醫院檢查後確診是「右肩關節骨挫傷」，預計要休養4周才能歸隊。

日本媒體《日刊體育》報導，王柏融在11日曾回台接受復健治療，並已在22日回到日本，隔日就向火腿二軍在千葉的鬥士球場(鎌ケ谷球場)報到，進行傳接球與發球機練打等室內練習。如果一切順利，王柏融將在本月展開室外打擊練習。除此之外也有日本球迷非常關心王柏融，捕捉到他在二軍球場的身影。

(中時電子報)