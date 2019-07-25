現在許多人無辣不歡，已經成為每日家常便飯，不過最新研究顯示，辛辣飲食可能與失智症有關。

卡達大學（Qatar University）和南澳大學（University of South Australia）研究分析追蹤15年以來4500多名55歲及以上中國成年人，每天攝取超過50克辣椒的人，出現記憶力和認知能力下降的風險是一般人的2倍。若是辣椒愛好者的身型苗條，記憶力下降會更為顯著。不過研究中的辣椒攝取量僅計算新鮮的和乾燥的辣椒，並不包括甜辣椒或黑胡椒。

研究人員表示，辣椒是世界上最常用的香料之一，與歐洲國家相比在亞洲特別受歡迎，在中國的某些地區，如四川和湖南，幾乎每三個成年人中就有一個人每天都會吃辛辣的食物。不過該研究表示，辣椒對年長者的認知有不良的影響。

該研究是第一項針對辣椒攝取量與認知功能之間關聯的長期性研究，但目前仍不清楚辣椒影響認知功能的詳細原因。據不過世界衛生組織估計，全世界約有5000萬人患有癡呆症。據阿爾茨海默氏症協會稱，美國三分之一的老年人將患有癡呆症。

(中時電子報)