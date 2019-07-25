私菸案風暴越演越烈，國安局今透過新聞稿提出3點說明，除強調面對此案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦，並表示已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則，協調承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任，而調查期間維安勤務仍如常執行，確保維安全維護對象萬全。

總統蔡英文日前結束「自由民主永續」之旅，返國後爆發特勤人員「偷渡」九千多條免稅菸醜聞，引發各界關注討論；而國安局長彭勝竹隨即請辭獲准，由退輔會主委邱國正接任，總統府侍衛長張捷也自請處分，調任陸軍司令部委員。

國安局今則透過新聞稿表示，針對近日報導國安特勤人員走私免稅菸品一案，造成國內紛擾，有三點說明，首先重申面對本案，絕不徇私規避，全力配合司法偵辦；另外，國安局已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則，協調承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任，調查期間維安勤務仍如常執行，確維安全維護對象萬全。

國安局也說，對於各界因本案對本國安局的批判與指正，虛心接受，並檢討策進作為及建立檢控機制；另呼籲各界尊重司法偵辦，在真相未明前，勿做不實揣測與攻訐，俾助釐清真相。

(中時電子報)