前西定國小女校長李中玉，在杏壇42年，處理校務都親力親為，退休後的她也閒不下來，拿起工筆開始鑽研繪畫，仔細觀察萬物百態，能將花草、動物都描繪地栩栩如生，因此獲得許多獎項。李中玉此次與擅長工筆佛畫的蔡月嬌合作，在基隆文化中心第一陳列室舉辦聯展，畫展到8月11日止。
李中玉2015年與2016年曾獲全國公教美展水墨類佳作及優選，更在2017年榮獲基隆美展東方媒材類第1名，2018年榮獲大陸第3屆當代書畫名家代表作品金獎。
李中玉此次展出的作品，構圖以現代人的眼光看花鳥世界，筆觸線條生動，刻晝出大自然的生機，尤其是山蘇、牡丹、蘭花、蜀癸爭奇鬥艷，藍腹鷴、藍鵲、大公雞、水鴨活潑有趣，作品細緻，營造極佳的精密質感與氛圍。
而蔡月嬌也是前西定國小教師，早期跟隨楊為民老師學習油畫，榮獲2011年油畫類入選、2015年基隆美展水墨畫類入選。蔡月嬌工筆佛畫，則跟隨劉昭睦老師學習，色彩豐富線條精緻，華而不俗的畫風，默默學習，修心養性。
「我與月嬌年輕時是同事，退休後因為畫畫又成了同學！」李中玉說，她們的工筆畫皆啟蒙於邱素美老師，進階跟隨張克齊教授學習工筆花鳥技法，以寫生模擬為主，攝影紀錄為輔，把創意發揮在創作上，想透過用細緻的工筆畫，揮灑於絹本。
李中玉表示，月嬌先天重聽，學畫比她早，一直有一個心願就是開畫展，月嬌邀請她一同辦聯展，十分有緣又有情。
(中時 )
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