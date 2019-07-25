私菸案越演越烈，國民黨團總召曾銘宗今天表示，必須要定調「這不是國安局走私香菸，而是總統府走私香菸」，此次涉案的主體不是國安局，而是總統府，從團購、相關文書、車隊安排都是總統府跟侍衛室所為，因此，國民黨立院黨團要求蔡英文總統必須道歉，總統府秘書長陳菊必須下台。

曾銘宗表示，侍衛長是直接督導長官，是國安局特勤中心兼任副指揮官，但從來無需向國安局報告，而是直接向總統及總統府秘書長負責，這次最嚴重的是免稅物品根本沒出境，在高層默許下，夾帶進入總統車隊，關鍵人物，前侍衛長張捷是否知情？懷疑永和官邸警衛室主任林國欽知情且涉入，這已涉及圖利罪。

曾銘宗也指控總統辦公室及陳菊祕書長辦公室的相關同仁也涉及本案。請蔡政府儘速公佈參與團購私菸的名單、數量及涉及的部會，因為依常理判斷走私9,800條香菸，涉案名單只有50人，即每人購買高達196條香菸，不合常理，也沒有人會相信，希望蔡政府不要推託掩蓋，儘速公佈名單，以釐清事實，還原真相。

曾銘宗強調，台北地檢署之所以收押吳宗憲，主要目的是封他的口，並要他一肩承擔所有法律責任，要吳宗憲成為本事件的替死鬼，避免情勢向上發展，傷及總統府高層，但此種作法已經引發國安系統強烈的反彈，因此我們要求台北地檢署偵辦本案，必須毋枉毋縱，不可抓小放大，抓個替死鬼搪塞結案，近期國民黨團將拜會檢察總長。

國民黨立委許毓仁也質疑，吳宗憲刷卡額度相當高，以吳個人的收入狀況，不太可能一次刷這個高的金額，是誰放行這麼大筆金額的需求？大型的金額往來，每日超過50萬，銀行就要主動通報洗錢防制，可疑資金往來，早就超過洗錢防制的上限，強烈譴責金管會，到現在對這事情沒說話，金管會主委顧立雄應該查明誰放行這麼大的金流。

(中時 )