台北市長柯文哲繼日前的「菜包草包」說之後，在上網路節目時，又指稱賴清德逃亡海外了？！總統初選時，賴清德辦公室發言人李退之表示，柯文哲指稱賴清德逃亡海外的說法，已經超過對藍綠參選人「菜包草包」說的戲謔嘲諷，完全是虛偽不實的惡意攻擊，難道柯文哲真的怕的是賴清德？怕賴清德在雲遊海外之後，練就了一身絕世武功，在光明頂上一掌劈了柯文哲？

李退之今在臉書指出，柯文哲市長參選總統的傳聞不斷，但在藍綠參選人各自就位之際，柯市長的起手式竟然是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論，以這樣的行為謀取大位，與「爬樹的魚」雖說各擅勝場，但實非市民之福，更非台灣人民之福。

他說，柯文哲指稱賴清德逃亡海外的說法，已經超過對藍綠參選人「菜包草包」說的戲謔嘲諷，完全是虛偽不實的惡意攻擊，難道柯文哲真的怕的是賴清德？怕賴清德在雲遊海外之後，練就了一身絕世武功，在光明頂上一掌劈了柯文哲？

他指出，相對於柯文哲，陳珮琪說了：「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！」格局似乎還高了許多，但如果用這樣虛假攻擊的套路要幫人民過更好的日子，大不妙矣！

(中時 )