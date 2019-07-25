老農疑操作耕耘機不慎，捲入前方捲軸犁刀內，救護人員到場，請求加派人力及破壞器材支援，（王文吉翻攝）

消防人員出動21名人力，並以破壞器材拆解機械，歷經近2小時，才將受困的老農救出，但已明顯死亡。（王文吉翻攝）

禮儀社人員到場，協助搬運老農遺體，辦理後事。（王文吉攝）

消防人員出動21名人力，並以破壞器材拆解機械，歷經近2小時，才將受困的老農救出，但已明顯死亡。（王文吉翻攝）

台中發生耕耘機捲死老農意外！76歲張姓老農25日清晨在大雅農田操作耕耘機犁田，疑操作不慎，整個人栽進入犁刀內，張妻聽到丈夫慘叫趕緊報警。消防人員獲報到場，老農已無意識，警消動員21名人力，趕緊拆解機械，歷經近2小時，才將老農救出，但明顯死亡。

台中市消防局清晨5時48分接獲報案指稱，大雅區神林路1處農田，有民眾捲入耕耘機內，請求協助。救護人員人員到場回報，耕耘機位於田中央，傷者被壓在耕耘機底下，勤指中心加派大雅、西屯消防分隊支援拆解機械，7時46分協傷傷者脫困，但已明顯死亡。

張妻目睹丈夫慘死，難過得蹲在田梗邊痛哭失聲。據了解，死者為76歲張姓老農，家住西屯，清晨與妻子到大雅田裡耕作。附近居民表示，老農年紀雖大，但身體硬朗，也很勤勞，近日二期稻即將插秧，應是到田裡翻土。

目擊意外經過的張妻表示，丈夫在操作過程，因耕耘機前傾，正要施力將手炳下壓時，不慎栽進犁刀內，他聽到丈夫慘叫，衝上前要拉人，已經來不及。

警方接獲消防局轉報，到場了解案發經過，研判老農應是操作農機不慎，栽進耕耘機犁刀內喪命。警方通知鑑識小組到場採證，並帶同張妻至派出所製作筆錄，初步排除他殺，後續將報請檢察官相驗遺體，釐清確切死因。

悚！ 台中老農操作耕耘機翻車 人遭捲入慘死

(中時 )