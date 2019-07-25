館長陳之漢因直播事情槓上前新北市議員李婉鈺，多次在直播中以三字經、五字經等髒話怒譙李婉鈺，遭新北地檢署依公然侮辱罪將他起訴，新北地院今二度召開調解庭，館長仍舊否認罪行並辯稱，他的直播風格本來就如此，三字經僅是口頭蟬，「我一定認為自己沒有錯！」。

新北地院今上午9時許傳喚館長開調解庭，館長身穿白上衣，在律師及友人陪同下提早半小時抵達法庭，面對大批媒體追問「是否認為自己無罪？」、「有沒有想說的？」館長表示，想說的都會在開庭時說，交給法院判決，「反正我一定認為我沒有錯。」

開庭時館長辯稱，「我覺得檢察官不了解事情原委，而且對方先罵我，我才會罵回去」，且他的直播風格向來如此；館長的委任律師也表示，館長直播風格本來就這樣，沒有針對任何人，也無公然侮辱的犯意。

由於館長依舊否認罪行，雙方調解不成，全案下次將移送審理庭審理，開庭時間另訂。

結束後館長步出法庭並向媒體重申，全案就讓法院審理，尊重司法判決，法官判賠償就賠償、無罪就無罪，就是這麼簡單，但是基本上社會大眾都很清楚從頭到尾的事發過程，是李婉鈺先罵他的助理，他才會反擊罵回去，就像各位會保護自己家人一樣，法官判決一定尊重，但是「公平正義到底落在誰那邊，大家摸心裡面都知道。」

館長說，如果每個人都用這種先罵人、在等對方回罵之時，趁機搜集證據提告賺錢，「做人處事不該這樣，何況李婉鈺曾經是個議員！」

(中時 )