蔡英文總統出訪，掀出國安局走私香菸醜聞，時代力量立委黃國昌爆料，到機場載免稅菸的5輛貨車不是國安局派的，而是總統府派去。名嘴謝寒冰分析，黃國昌目的是要打總統府秘書長陳菊與新潮流，打擊新潮流等於是要蔡英文的命！

謝寒冰在臉書發文指出，蔡英文本來可能只想趁機拔掉不夠聽話的國安局長彭勝竹，但現在事情燒到花媽，想要善了恐怕沒這麼容易，從黃國昌續爆五輛貨車是總統府而非國安局車輛，可看出其目的是要打陳菊與新潮流。

謝寒冰點出，蔡英文連任之路與新潮流綁在一起，打擊新潮流等於是要蔡英文的命，謝寒冰諷刺「蔡英文如果死在小英男孩手上，這樣算是報應嗎？」有網友回應，是因為時力要不到立委席次，所以就翻桌了，也有人認為是黃國昌想加入柯P陣營。還有網友留言酸蔡「高雄沒淹～小英有菸」、「總統出得去、專機回得來，私菸發大財」、「本來是單元劇，現在可能變連續劇了，精彩」。

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(中時電子報)