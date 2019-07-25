Wecare高雄、公民割草行動聯盟等團體，發起罷免高雄市長韓國瑜連署活動，對此，韓國瑜曾說若市民覺得他做不好，他自己簽署罷免自己。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺對此表示，罷韓行動民眾支持率其實很低，且他說連署的資料都尚未被中選會審核，數字可說「喊爽的」。他也認為，綠營的企圖心，其實只是為了鞏固綠營支持者。

Wecare高雄等團體日前宣布罷免韓國瑜連署書突破13萬份，後續行動將升級。Wecare高雄發起人尹立指出，韓國瑜就任市長以來，實際上班天數很短，韓背棄對市民的政治承諾，市政表現荒腔走板，包括登革熱疫情增溫，韓還說「要繼續擔任高雄市長、繼續領導城市」。

據中評社報導，莊啟旺指出，罷免行動跟高雄市民的情緒要分開看。他認為，不希望韓參選的民意，就是民進黨的基本盤，死忠的基本盤絕對不會變，但中間選民會隨著韓市長拿出更多政績，隨著時間改變，繼續支持認同韓選2020，在韓通過初選代表國民黨後，再靠拿出政績，正當性就會越來越強。

莊啟旺也提及，罷韓行動民眾支持率其實很低，因為時間還沒有到就在搞小動作，不少人看不過去。此外，他說連署資料尚未被中選會審核，數字可說是喊爽的。

莊啟旺認為，公民投票選擇出來的行政首長或民代，一次的任期就是四年而已，如果做不好，下一次就用選票來教訓，換人做做看而已。而綠營企圖心其實就是為鞏固綠營的支持者。他說去年九合一選舉輸掉高雄市長後，綠營氣氛相當低迷，一方面也是告訴這群綠營支持者，還是有在動作，穩住基本盤。他強調，老百姓眼睛是雪亮的，自主性很強，絕不會受到不實資訊去影響對韓看法。

(中時電子報)