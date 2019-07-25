私菸案一把火一路蔓延！本畫下停損點是在國安局，但隨著案情越滾越大，現在一把火已經燒向華航，據悉，華航提出對民進黨立委邱議瑩胞弟，負責免稅品的空品部副總的邱彰信記1大過、2名協理2小過的懲處，但遭交通部拒絕。對此，宅神朱學恒譏諷，好啦好啦記一大過已經很嚴重了，不要再計較了，我們一起來搓湯圓好嗎！
燒向華航高層，究責利箭射向兩綠營背景高層，分別是負責專機任務的華航資深副總羅雅美、及邱彰信，「一箭雙鵰」目標明確，出手精準，尤其消息從華膳流出，顯示內部對羅、邱仗「綠色權貴」把持大權，不滿已久。
為了平息怒火，現傳出華航提出將邱彰信1大過、2名協理2小過的懲處，政府高層看似要將此案輕輕放下。不過，遭政務次長王國材拒收，理由是調查結果還沒出爐，華航怎麼能現在就提出這個內容、懲處到哪個階層？
對此，宅神於臉書發文表示，好啦好啦記一大過已經很嚴重了，大家看在一大過的面子上就不要計較了啦！我們一起來搓湯圓好嗎！
文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書
(中時電子報)
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