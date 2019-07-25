國安人員趁小英總統出訪友邦時走私免稅菸獲利。國民黨台北市議員游淑慧表示，蔡英文執政才3年多，利用出訪私帶、採購的免稅菸品居然高達2萬5千多條，單以菸品一項，不法得利差價可能上看1500萬元，痛斥民進黨完全執政，貪腐變本加厲。

國安人員這次利用小英總統出訪友邦，走私645萬元、9800條，遭立委黃國昌踢爆後，全國震驚，檢調介入調查外，歷年來國安人員利用總統出訪友邦時走私免稅菸的數量同時曝光。

游淑慧在臉書發文表示，原來不只9800條，光今年就15800條。這不是陋習，這是變本加厲的貪腐，蔡英文執政才3年多，利用出訪私帶、採購的免稅菸品居然高達2萬5千多條，若單是菸品一項，不法得利差價可能上看1500萬元。

她說，國安單位或隨行公務人員，3年拿的出1600多萬到飛機買菸，也真是夠拚的！這麼龐大的金流，也都要徹查到底，因為國安自己不乾淨，憑什麼查別人？怎麼蔡英文出訪變調成是國安、隨行人事的「發財之旅」、「吞雲吐霧」之旅？

游淑慧指出，白癡也知道，國安局、華航涉入的人應該一整串，甚至有無海關介入、有無走私集團接貨，都要查！不要隨便交幾個人出來扛罪；刑責、罰金、行政處罰都不要馬虎，全民盯著看！負責國家安全的國安局，怎麼墮落成為吞雲吐霧、夾帶走私、政治偵防、選舉打壓的的腐敗單位？

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

最後，她表示，民進黨這種變本加厲的貪腐，其實就是因為完全執政、完全權力，所以完全敗壞！「英文出去、香菸進來，國安發大財」還說，民進黨二次執政，為什麼還是和「貪腐」、「人事酬庸」脫離不了關係？

國安局走私9800條菸 總統府卻搬「馬維拉」救援？！

(中時電子報)