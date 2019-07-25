偏遠地區學校主要在哪些縣市？教育部今天公布統計指出，在107學年，雲林縣有121所偏遠地區學校最多，其次是台南市120所及南投縣103所，三者合占偏遠地區學校的29.2％；台北市、基隆市、新竹市及嘉義市則無偏遠地區學校。

《偏遠地區學校教育發展條例》106年12月6日公布施行，將偏鄉公立學校依其交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等面向，劃分為「偏遠」、「特殊偏遠」、「極度偏遠」等三級，以利積極從組織、人事、經費等方向，協助偏鄉學校發展特色。

教育部今天發布統計，107學年高級中等以下偏遠地區學校核定校數計1177所，占全國比率近 3成，其中以國小941所最多，占偏遠地區核定

校數8成，其次為國中212所，占18.0％，高中僅24所，占2.0％；若以偏遠程度觀之，偏遠、特殊偏遠與極度偏遠學校之核定校數分別為825 所（占70.1％）、212所（占18.0％）及140所（占11.9％）。

107學年高級中等以下偏遠地區學校學生人數共計11萬7488人，僅占全國學生總數4.7％，其中2萬558人為原住民學生，占偏遠地區學校學生總數之17.5％，明顯高於全國原住民學生數的占比3.6％，且因偏鄉學校多數位於原鄉或毗鄰鄉鎮，致偏鄉學校之原住民學生數占全國原住民學生比率亦超過2成。

若觀察偏鄉學校平均每班學生數，107學年為13.8人，約為全國26.4人之二分之一，其中以國小偏鄉學校10.6人最低，較全國國小22.8人減少12.2人，國、高中偏鄉學校平均每班學生數亦低於全國。

107 學年高級中等以下偏遠地區學校教師人數共計1萬8851人，占全國教師人數比率9.7％，其中國小教師數為1萬2392 人，占偏鄉教師數的65.7％，國、高中教師數各為4847人及 1612 人，各占 25.7％及 8.6％；以生師比而言，國小偏鄉學校為5.2人，明顯低於全國國小之12.1 人，國、高中偏鄉學校生師比也是低於全國。

關於偏遠地區學校之縣市分布，107學年核定校數最多者為雲林縣、台南市及南投縣，均超過100所，此外屏東縣、嘉義縣、台東縣及花蓮縣之核定校數皆超過80所，也為偏遠地區學校較多之縣市，離島之澎湖縣、金門縣、連江縣，全縣皆屬偏遠地區學校，而台北市、基隆市、新竹市及嘉義市則無偏遠地區學校。

(中時 )