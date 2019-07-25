對於遲遲無下文的美中貿易談判，美白宮24日正式宣布美方貿易談判團隊將於30日前往上海，討論如智慧財產權與強迫技術轉移等一系列貿易問題。不過，外界更關注剛將入陸貿易團隊的商務部長鍾山，他曾經強調對貿易摩擦要「發揚鬥爭精神」，外界認為他的加入，可能讓陸團隊在談判桌上更加強硬。

據《美國之音》24日報導，白宮發表聲明，表示根據川普總統指示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財長梅努欽（Steven Mnuchin）將前往上海與中國大陸國務院副總理劉鶴繼續進行談判，以改善美國與中國大陸的貿易關係，「有關談判將於30日開始，雙方將針對包括如智慧財產、強迫技術轉移、非關稅壁壘、農業與服務業，以及貿易逆差等問題協商。

在新一輪談判前夕，美中雙方嘗試走出僵局、互釋善意，為重啟談判營造好氣氛。新華社21日指出，有陸企已就採購美國農產品詢價；美國總統川普近日在白宮接見7家科技大廠執行長，商討以發放許可證形式，允許向被列入出口管制黑名單的華為供貨。

此外，中國大陸商務部長鍾山將首度加入由劉鶴所率領的談判團隊。外界認為，鍾山的加入是確保北京鷹派的觀點能在談判桌上被呈現。人民日報先前曾刊登鍾山專訪一文，其中對於美中貿易摩擦表示，此為美方對中方挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義，更強調中方要發揚「鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制」，比先前商務部副部長王受文所說「中美都要做出讓步」來得強硬。

至於新輪貿易談判上，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）曾表示，面對面會談是個好的跡象，他預期北京很快就會開始購買美國農產品。不過美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）淡化這項可能性。

(中時電子報)