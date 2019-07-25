檢調偵辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸案，傳出台北地檢署24日「搜索」總統官邸，北檢25日正式發出新聞稿澄清，檢察官確有到在押的吳宗憲、張恒嘉的宿舍取證，但沒有到總統官邸執行搜索，也沒有進入官邸。

北檢表示，檢察官是於24日下午到在押被告2人的宿舍，依法取得被告2人私人所有與本案相關物品作為調查的證物。

(中時 )