搜索總統官邸？北檢：僅到職務宿舍取證 10:572019/07/25 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 特勤職務宿舍就在永和官邸區域內。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸案，傳出台北地檢署24日「搜索」總統官邸，北檢25日正式發出新聞稿澄清，檢察官確有到在押的吳宗憲、張恒嘉的宿舍取證，但沒有到總統官邸執行搜索，也沒有進入官邸。 北檢表示，檢察官是於24日下午到在押被告2人的宿舍，依法取得被告2人私人所有與本案相關物品作為調查的證物。 (中時 ) #總統 #北檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 炒股撈6億判7年 唐鋒前董座今假釋 12:422019/07/22 社會 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 隨扈夾私菸案 北檢天下第一組偵辦 22:482019/07/22 社會 走私菸品主嫌住總統官邸 案情擴大 10:022019/07/23 社會 國小男師偷吃女師5次 妻掌握影像這樣做 11:562019/07/23 社會 別再遮掩 華航承諾今提報告 04:102019/07/25 政治要聞 獄政弊案辯結 王令麟批檢濫訴 04:102019/07/25 社會新聞 走私菸是「長官交辦」 他曝幕後藏鏡人 09:312019/07/25 生活 北檢搜永和官邸特勤 府：全程配合 09:342019/07/25 社會 私菸案 華航黃姓員工移送北檢複訊 10:012019/07/25 社會 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 私菸案 華航黃姓員工移送北檢複訊 - 社會 - 中時 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 李婉鈺告妨害名譽 館長：她先罵我我罵回去 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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